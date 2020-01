„Wir sind bereit für die Regierungsarbeit“

Was könnte man konkret für diese Tausenden Angehörigen tun? Müsste die Hauskrankenpflege günstiger werden?

Das ist unser Hauptansatz. Bei uns ist es so, dass 25 Euro pro Stunde als Selbstbehalt zu zahlen sind. In anderen Ländern gibt es hier eine Staffelung nach dem Einkommen. Das könnten wir uns gut vorstellen. Am Ende des Tages geht es um die Wertschätzung der gepflegten Personen, und das muss an vorderster Stelle stehen. Auch bei der Frage der Pflegeheime: Wir wollen in Zukunft kleine wohnortnahe Heime haben, wo die Menschen nicht zu weit von zu Hause weg sind, wo sie sozusagen noch den Kirchturm sehen können.