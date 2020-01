Clarke bekommt von dieser Beauty-Sünde Albträume

Die 33-jährige Schauspielerin erinnerte sich daran, wie sehr sie nach zwei Hirn-OPs mit ihrer Schönheitsroutine zu kämpfen hatte. Im Alter von 24 Jahren waren bei der Londonerin zwei Aneurysmen festgestellt worden, die bei einem Drittel der Betroffenen zum sofortigen Tod führen. Zwei Operationen am Gehirn retteten ihr das Leben. „Wegen meiner Narbe von der zweiten OP konnte ich meine Haare ewig nicht waschen und föhnen. Deshalb hat meine Mum versucht, so gut es geht, drum herum zu waschen, aber ich hatte solche Schmerzen, dass selbst das schwierig war“, erinnerte sich Clarke an diese schwere Zeit in ihrem Leben zurück.