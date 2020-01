Land fordert Liftabbau-Kosten

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt – das dürfte sich längst nicht nur jener Chinese gedacht haben, der vor der ersten Tagsatzung am Landesgericht Salzburg als Vertreter des chinesischen Mehrheitseigentümers Zhonghui Wang verkannt wurde ... Masseverwalter Wolfgang Hochsteger erkannte am Mittwoch in Wangs Abwesenheit „nur“ rund 540.000 Euro an Forderungen an. Angemeldet hatten die 33 Gläubiger aber, wie berichtet, insgesamt 1,996 Millionen Euro. Welche Groß-Forderung der Halleiner Rechtsanwalt bestritt? Die 1,3 Millionen Euro schwere des Landes für drohende Lift-Abtragungskosten, falls sich kein neuer Betreiber findet. „Das Gericht muss entscheiden, ob die Forderung zulässig ist. Also ob es ein Gesetz gibt, welches besagt, dass die öffentliche Hand die Abbruchkosten tragen muss“, so Hochsteger.