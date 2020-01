Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Warum „Zora“ Optimistin ist

Marianne Wondrak leitet seit 2016 das Schweine-Labor am Messerli Forschungsinstitut. Ihre Faszination für die Tiere begann schon früher. In der Forschungsstation Haidlhof lebt eine Herde gefleckter Kune Kune Schweine. Sie haben eine ganz spezielle Mission: Mithilfe der Tiere wird die Intelligenz und das Sozialverhalten der Rüsseltiere erforscht. In verschiedenen Experimenten geht Wondrak der Frage auf den Grund, ob Schweine grundsätzlich optimistisch oder pessimistisch eingestellt sein können und Zusammenhänge mit dem Geschlecht bestehen. Mehr über die spannenden Forschungsergebnisse und die gescheiten Schweinchen erwartet Sie am Samstag in „Entenfellners Tierwelt“.