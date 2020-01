Doping: Prozessreigen am Innsbrucker Landesgericht

Mit kommender Woche startet am Innsbrucker Landesgericht ein wahrer Prozessreigen in der Doping-Causa rund um die „Operation-Aderlass“. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen, nämlich am Dienstag und Mittwoch, stehen der ehemalige Skilangläufer Dominik Baldauf bzw. Radprofi Georg Preidler vor Gericht. Beide müssen sich wegen schweren Sportbetrugs verantworten.