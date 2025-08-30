Für Bäder gab‘s zu viel Wasser – aber nur von oben

Schulbeginn ist traditionell Saisonende in vielen Freibädern. Und das dürfte die Betreiber kaum stören – so fallen zumindest keine weiteren Kosten an. Denn mit den Einnahmen schaut es heuer eher traurig aus. Mai und Juli waren verregnet und der August auch kein Jahrhundertsommer. „In manchen Bädern sanken die Gästezahlen um bis zu 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der Durchschnitt liegt bei knapp 20 Prozent“, rechnet Harald Gölles, Sprecher der Bäderbetriebe in der NÖ-Wirtschaftskammer, vor.