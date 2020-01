DIe kurz YOG (Youth Olympic Games) genannten Jugendspiele in der Schweiz begannen aus Salzburger Sicht am Freitag im Ski alpin: Teresa Fritzenwallner (SC Bischofshofen) belegte beim Super-G der Mädchen Rang neun. Am Samstag durfte man nun endlich über die erste Medaille jubeln: Bei den Biathleten lief Lukas Haslinger (HSV Saalfelden) auf Rang zwei im 12,5km-Einzel der Burschen! Der16-Jährige kam als einziger mit nur zwei Schießfehlern ins Ziel und hatte am Ende 13,6 Sekunden Rückstand auf den Sieger aus Russland. „Ich wusste durch die Trainerinfos auf der Strecke, dass ich gut im Rennen liege, dann habe ich in der letzten Runde noch einmal alles gegeben und als ich dann über die Ziellinie bin und die Eins aufleuchten hab‘ sehen, das war einer der schönsten Momente in meinem Leben“, schilderte der Silber-Gewinner euphorisiert.