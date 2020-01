Anschober nimmt nach 16 Jahren Landesrat Abschied

In Wien begann Rudi Anschobers Polit-Karriere 1990 als Nationalratsabgeordneter. In Wien gipfelt sie nun in der Bundesregierung, wo der Grüne der 13. Sozialminister seit damals ist. Am Donnerstag war er in Linz, um von seinem Büroteam, den Fachabteilungen und auch der regionalen Presse Abschied zu nehmen.