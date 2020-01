Klima-Aktivisten gehen auf Tennis-Held Federer los

Das Bankinstitut, vom dem Federer pro Jahr rund 6,5 Millionen Euro kassiert, wird beschuldigt, mit seiner Geschäftspolitik das Klima schwer zu schädigen, wie mehrere Medien, unter anderem der Schweizer „Blick“, berichten. Die Credit Suisse gewähre Kredite an Unternehmen, die im Business der fossilen Energiegewinnung tätig sind, so die Kritik. „Es gibt keine Bank in der Schweiz, die klimaschädlicher ist“, zitiert der „Blick“ den Klima-Aktivisten Andri Gigerl.