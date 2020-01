Messer-Attacke auf Tennis-Star: Haftstrafe erhöht!

Mehr als drei Jahre nach der Messerattacke auf die zweifache Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat ein Gericht in Tschechien die Haftstrafe für den Täter erhöht. Statt acht Jahren lautet die Strafe nun elf Jahre, wie die Agentur CTK am Mittwoch berichtete. Das Obergericht in Olomouc (Olmütz) schätzte die Tat demnach als schweren Raub ein - und nicht wie bisher als eine Körperverletzung.