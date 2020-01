Ex-„Bullen“-Star wechselt zur TSG Hoffenheim!

Dabbur, zweimal Torschützenkönig in Österreich, war im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg nach Sevilla gewechselt. Für die Spanier bestritt er im Herbst aber lediglich zwei Liga-Partien als Wechselspieler. Sowohl beim 1:1 am 8. Dezember in Pamplona gegen CA Osasuna als auch bei der 1:2-Heimniederlage am 15. Dezember gegen Villarreal wurde Dabbur jeweils erst in der 78. Minute eingetauscht.