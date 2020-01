Rammstein, Matakustix und Lemo 2020 in Kärnten

Viel Abwechslung rund um den Wörthersee

Im Sommer geht es dann nach dem „World Body Painting Festival“ (9. bis 11. Juli) in der Landeshauptstadt richtig rund: Im Wörthersee-Stadion gastieren am 7. August erst einmal die Wiener Rocker Wanda. Tags darauf kommt Vladislav Balovatsky, besser bekannt als Rapper Capital Bra, mit seinem Kompagnon Samra nach Klagenfurt. Der Berliner Rapper Sido füllt am 28. August das Wörthersee-Stadion. Ähnlich voll dürfte die Arena einen Tag später bei Star-Geiger David Garrett werden. Im Konzerthaus wird im Oktober Stimmtalent Ina Regen erwartet. Jahreshighlight im November: Pizzera & Jaus in der Stadthalle Villach. Für alle Konzerte gibt es Tickets auf oeticket.com und bei den Vorverkaufsstellen.