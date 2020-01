Ein „Ibra“ macht noch keinen Sommer: Milan nur 0:0

Gegen das abstiegsbedrohte Team aus Genua hatte Milan sogar noch Glück. Der 38 Jahre alte Ibrahimovic, der am Freitag in Mailand vorgestellt worden war und einen Vertrag zunächst bis zum Saisonende unterschrieben hatte, wurde in der 55. Minute eingewechselt, die Fans feierten ihn, aber Mittelfeldregisseur Suso pfiffen sie aus. Am Ende vermied Milan Schlimmeres: Sampdorias Gabbiadini hat zweimal das Siegtor auf dem Fuß, aber beide Male rettete Donnarumma. Mailand rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab.