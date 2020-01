Kraft knapp NICHT am Podest ++ Lindvik mirakulös!

Das Ergebnis:

1. Marius Lindvik (NOR) 253,3 Punkte (133,0 m/120,5)

2. Dawid Kubacki (POL) 252,0 (133,0/120,5)

3. Daniel-Andre Tande (NOR) 249,3 (126,0/131,0)

4. Stefan Kraft (AUT) 245,0 (123,0/127,5)

5. Stephan Leyhe (GER) 241,6 (125,0/125,0)

6. Gregor Schlierenzauer (AUT) 240,0 (127,5/126,0)

7. Johann Andre Forfang (NOR) 238,4 (131,0/120,5)

8. Karl Geiger (GER) 236,5 (117,5/126,0)

9. Peter Prevc (SLO) 236,3 (127,0/122,0)

10. Domen Prevc (SLO) 234,6 (125,0/122,0)

11. Anze Lanisek (SLO) 233,8 (124,0/120,5)

12. Piotr Zyla (POL) 230,9 (117,0/125,0)

13. Philipp Aschenwald (AUT) 230,8 (115,0/127,5)

14. Ryoyu Kobayashi (JPN) 229,8 (122,0/120,0)

15. Kamil Stoch (POL) 229,5 (126,5/118,5)

16. Roman Koudelka (CZE) 228,9 (124,0/123,5)

17. Robert Johansson (NOR )224,8 (127,0/115,5)

18. Daiki Ito (JPN) 221,9 (122,5/117,0)

19. Killian Peier (SUI) 221,3 (123,0/120,0)

20. Timi Zajc (SLO) 219,8 (123,5/114,5)

21. Jan Hörl (AUT) 219,5 (120,0/122,5)

22. Junshiro Kobayashi (JPN) 215,4 (117,0/122,0)

23. Michael Hayböck (AUT) 214,0 (122,5/119,0)

24. Antti Aalto (FIN) 211,9 (119,0/119,0)

25. Daniel Huber (AUT) 207,7 (126,0/118,5)

26. Constantin Schmid (GER) 205,3 (118,0/115,0)

27. Markus Eisenbichler (GER) 200,7 (114,5/116,5)

28. Naoki Nakamura (JPN) 199,3 (123,0/109,5)

29. Keiichi Sato (JPN) 194,0 (127,5/103,0)

30. Taku Takeuchi (JPN) 193,4 (117,5/110,5)

u.a. nicht für den 2. Durchgangqualifiziert:

32. Stefan Huber (AUT) 110,4 (118,0)

35. Clemens Aigner (AUT) 104,7 (118,0)



Der Stand in der Vierschanzentournee-Wertung:

1. Dawid Kubacki (POL) 830,7 Punkte

2. Marius Lindvik (NOR) 821,6

3. Karl Geiger (GER) 817,4

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 817,0

5. Stefan Kraft (AUT) 798,6

6. Stephan Leyhe (GER) 779,8

7. Johann Andre Forfang (NOR) 777,2

8. Domen Prevc (SLO) 775,4

9. Piotr Zyla (POL) 774,6

10. Robert Johansson (NOR )766,9

11. Peter Prevc (SLO) 765,2

12. Daiki Ito (JPN) 762,6

13. Philipp Aschenwald (AUT) 761,1

14. Anze Lanisek (SLO) 758,5

15. Kamil Stoch (POL )754,0

16. Markus Eisenbichler (GER) 744,6

17. Roman Koudelka (CZE) 743,9

18. Constantin Schmid (GER) 743,0

19. Timi Zajc (SLO) 742,5

20. Michael Hayböck (AUT) 733,4

21. Jan Hörl (AUT) 714,3