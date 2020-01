In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Mobilfunker

40 Euro für Roaming fanden sich auf der Handyrechnung von Günter K. Was war passiert? Der Wiener war auf Urlaub in Italien, machte dabei einen Ausflug ins Schweizer Grenzgebiet. Dort hatte sich das Smartphone, vom Leser unbemerkt, in ein Mobilfunknetz der Schweiz eingeloggt. Ein Einwand beim Anbieter blieb erfolglos, daher kam der Leser zu uns. A1 schrieb nun die Kosten ausnahmsweise in Kulanz gut und gab dem Leser Tipps für künftige Reisen mit dem Handy.