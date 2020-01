Mario aus Tirol gegen die Ex in allen Gassen

Die Bulls rutschen als EBEL-Erster ins neue Jahr! Mit einem kleinen Tor-Feuerwerk zu Mitteldrittel-Beginn setzte die McIlvane-Crew stark limitierte Innsbrucker matt, siegte am Ende 5:1. Dabei wie aufgezogen gegen seinen Stammverein: Mario Huber, der so diesmal in der Kabine die DJ Ötzi-Haube als Auszeichnung tragen durfte.