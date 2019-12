Kampf um Tripolis: Italien erwägt Flugverbotszone

Deutschland plant für 2020 Libyen-Konferenz

Ein EU-Sprecher teilte mit, dass es in den vergangenen Wochen mehrere Arbeitstreffen zu den Entwicklungen in Libyen gegeben habe. Man beobachte die Situation sehr genau. Deutschland plant derzeit für Anfang 2020 eine Konferenz der in Libyen involvierten Mächte in Berlin.