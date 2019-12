ÖSV-Boss: „Bin froh, dass sie diesen Ski fährt“

Ski-Streit

Liensberger arbeitete sich von Halbzeitrang sieben nach vor. „Das fühlt sich großartig an! Endlich konnte ich zeigen, was ich kann“, erklärte die Vorarlbergerin, die ihre beiden bisherigen Podestplätze in Österreich einfuhr, war sie im Jänner doch Slalom-Dritte in Flachau geworden. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden hatte Liensberger noch gefehlt, weil sie eigentlich einen Materialwechsel vornehmen wollte, aber keinen gültigen Ausrüstervertrag hatte. Diesen unterschrieb sie erst am 15. November bei ihrer alten Skifirma (Rossignol), seit Levi ist sie damit wieder aktiv mit dabei.