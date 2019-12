Zwei Alko-Lenker von Polizei gestoppt

In der Nacht auf Samstag wurde in der Stadt Salzburg in der Plainstraße ein 24-jähriger Pkw-Lenker angehalten. Wie sich im Zuge eines Alkotests herausstellte, hatte der Salzburger 0,9 Promille intus. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.