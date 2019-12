IS soll elf Christen hingerichtet haben

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat Provinz Westafrika (Iswap) hat ein Video veröffentlicht, das nach ihren Angaben die Hinrichtung von elf Christen im Nordosten Nigerias zeigt. Es handle sich um eine „Botschaft an die Christen in aller Welt“, sagt ein maskierter Mann in dem einminütigen Video.