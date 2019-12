3,3 Promille: Taxi-Fahrgast zuckte völlig aus

Kurz nach Mitternacht wurden Polizisten in die Kärntner Straße gerufen, nachdem ein Taxilenker (48) Anzeige wegen eines aggressiven Fahrgasts erstattet hatte, der den Fuhrlohn nicht bezahlen wollte. Beim Eintreffen der Streife saß der 24-Jährige aus Leoben mit nacktem Oberkörper am Beifahrersitz des Taxis. Als er die Polizisten sah, sprang er aus dem Fahrzeug, rannte einige Meter weit weg und legte sich neben einem Mehrparteienhaus in die Wiese.