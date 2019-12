Am Heiligen Abend Zwerghunderl aus Auto geworfen

Ein Auto stoppte am 24. Dezember kurz vor Mittag laut Zeugen in Höhe Murpark in Graz-Liebenau, die Tür ging auf - und dieser kleine Hund wurde auf die Straße geschmissen! „Die ganze Aktion hat keine Minute gedauert“, so Charly Forstner, Präsident des Aktiven Tierschutz. Seine Mitarbeiter konnten das völlig verschreckte Tier grad noch einfangen, bevor es panisch auf die Autobahn rannte.