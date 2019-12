Längere Wartezeit auf eine Operation

Mehr Transparenz gefordert

All das versetzt AK-Präsident Johann Kalliauer in Sorge, zumal Patienten in Oberösterreich heuer bei 43 Prozent der von der SPÖ abgefragten Wartezeiten länger auf eine Operation warten mussten als im Vorjahr. Hier gehtum planbare Eingriffe. Kalliauer befürchtet bei diesenkünftig noch längere Wartezeiten und fordert mehr Transparenz sowie Maximalfristen.