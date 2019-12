Rote Nasen: „Mediziner“ mit viel Humor

Wenn sie ein Krankenzimmer betreten, bringen sie Abwechslung und Fröhlichkeit in den - oft schwierigen - Spitalsalltag junger und älterer Patienten: die Rote Nasen Clowndoctors. Vor einem Vierteljahrhundert gegründet, „ordinieren“ die Spaßmacher mit der roten Nase heute in 48 Krankenhäusern und pflegerischen Einrichtungen in ganz Österreich. Bei ihren über 4300 Clownbesuchen treffen sie auf kranke Kinder und Erwachsene, pflegebedürftige Senioren, Menschen mit Handicap, Rehapatienten sowie Menschen mit Fluchtbiografien. Dabei agieren die für die sensiblen Situationen professionell ausgebildeten Clown-Doktoren stets mit viel Herz und Humor.