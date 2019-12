Kleine Alena als großes Wunder für Tirolerin (29)

Es ist wahrlich ein Weihnachtswunder, das sich zugetragen hat. Sarah Plattner hat – wie berichtet – als zehnjähriges Mädchen an der Innsbrucker Klinik ein Spenderherz erhalten. Das hat die Tirolerin jedoch nie von ihrem Kinderwunsch abgehalten. Nun ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Die 29-Jährige hat am 14. Dezember Alena, eine gesunde Tochter, zur Welt gebracht. „Wir sind überglücklich“, strahlt sie im Gespräch mit der „Krone“.