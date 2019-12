Suche nach Pflegern kann auch im Ausland starten

Am 11. November hat die oberösterreichische Landesspitze bei der Bundesregierung Alarm geschlagen: „Der Mangel an Pflegekräften im Gesundheits- und Sozialbereich des Landes Oberösterreich verschärft sich zunehmend, weshalb es neuer Herangehensweisen bedarf, wozu wir auch die Unterstützung des Bundes brauchen“, so die Botschaft von LH Thomas Stelzer (ÖVP), LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ). Denn neben der Ausdehnung der eigenen Ausbildung prüft das Land intensiv, ausländische Pflege- und Betreuungskräfte anzuwerben. Dabei fehlt es aber außerhalb und teils sogar in der EU an dem freien Zugang zu unserem Arbeitsmarkt.