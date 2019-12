Überfall auf Burschen: Teenie-Trio ausgeforscht

Das Trio soll am 7. Oktober gegen Mittag in Liesing den Überfall begangen haben. Ein 15-Jähriger war mit einem 14-jährigen Freund in einem Bus unterwegs, als es dort zu einer Auseinandersetzung mit dem Trio kam. Alle fünf stiegen bei der Anton-Baumgartner-Straße aus, dort kam es zu Handgreiflichkeiten.