Viagogo: Dreckiges Geschäft mit reinem Papier

Was ist Viagogo?

Viagogo ist eine in London gegründete und in Genf ansässige Ticketbörse und Wiederverkaufsfirma. Die Plattform wurde 2006 von Eric Baker gegründet, der auch Mitbesitzer des ähnlichen US-Dienstes StubHub ist. Viagogo stellt nur die Plattform für die Transaktion bereit - bestimmt aber nicht den Preis der jeweiligen Tickets. Der Kaufvertrag kommt immer zwischen Verkäufer und Käufer zustande. Viagogo selbst verdient an einer Service-Gebühr, die sowohl Käufer als auch Verkäufer entrichten.