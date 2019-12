Privatgymnasium eröffnet in Bad Gleichenberg

Initiative auch in Feldbach

In der Bezirkshauptstadt Feldbach kämpft die Initiative IG SOS schon lange um eine AHS-Klasse. Politik und Ministerium sind weitgehend im Boot, so Sprecher Josef Unger - im Gegensatz zur Bildungsdirektion. Diese will die AHS-Klasse nicht im Feldbacher Bundesschulzentrum, sondern in einer NMS untergebracht sehen. Anfang Jänner soll eine Entscheidung fallen.