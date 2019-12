Russischer Student stürzte betrunken aus Fenster

Ein 19-jähriger Russe ist in der Nacht auf Freitag bei einer Studentenparty in Graz gleich doppelt abgestürzt: Der junge Mann wollte über das Fenster seines Nachbarn in seine eigene Wohnung klettern, weil er seine Schlüssel eingesperrt hatte. Er rutschte ab und erlitt beim Sturz schwere Kopfverletzungen. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung ins LKH Graz gebracht, wo auch eine schwere Alkoholisierung festgestellt wurde.