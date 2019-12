EU-Staaten einigten sich auf Klimazielkompromiss

Bierlein: „An Haltung Österreichs hat sich nichts geändert“

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sprach von einer „wichtigen Entscheidung“. „Ein Mitgliedstaat hat sich allerdings ausbedungen, das Thema im Juni 2020 weiter zu diskutieren“, sagte sie Freitagfrüh in Brüssel in Hinblick auf Polen. „An sich sind alle Mitgliedsstaaten an Bord“, betonte die Kanzlerin. An der Haltung Österreichs habe sich nichts geändert, dass Atomkraft keine nachhaltige und sichere Energiequelle sei.