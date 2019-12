Klimapaket als Europas „Mann-auf-dem-Mond-Moment“

Der Klimaschutz als Europas „Mann-auf-dem-Mond-Moment“: Mit großen Worten hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am MIttwoch die ersten Eckpunkte ihres umfassenden Klimapakets namens „Green Deal“ vorgestellt. Mit Investitionen in Milliardenhöhe soll die EU demnach bis 2050 klimaneutral werden und sich zugleich zum weltweiten Spitzenreiter bei grüner Technologie und Industrie aufschwingen. Das EU-Parlament wollte sich zu jeder einzelnen gesetzgeberischen Initiative äußern und kündigte eine Entschließung an, über die im Jänner abgestimmt wird.