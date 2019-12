Autobahn-Gegner mit Protest

Knapp 200 Demonstranten brachten den Schnee am gestrigen Donnerstag aus dem Wald- mit ins Regierungsviertel in St. Pölten. In einer Kundgebung vor dem Landhaus setzen sie sich lautstark gegen den Bau der Waldviertel-Autobahn ein. Stattdessen solle die „Mobilitätswende“ auf Schiene gebracht und die Franz-Josef-Bahn ausgebaut werden, lauteten die Forderungen. Auf offene Ohren stieß man dabei auch beim zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko, einem Waldviertler. Er wisse, dass es viele Befürworter, aber auch viele Gegner der Autobahn gebe: „Genau deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Frage, ob eine derartige Verbindung sinnvoll ist, anhand von Fakten und nicht von Emotionen zu treffen“, erklärte Schleritzko.