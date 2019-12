13 Jahre Haft für Ex-Miss-Vienna-Kandidatin

Eine ehemalige Miss-Vienna-Kandidatin ist am Donnerstag am Landesgericht wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte am 15. Juli 2019 in der Attemsgasse in Wien-Donaustadt eine Frau niedergestochen, die mit jenem Mann zwei Kinder hat, der auch der Vater ihres zwei Jahre alten Sohnes ist. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.