Mehrere Verkehrsunfälle auf Schneefahrbahn

In Metnitz etwa war ein 28-Jähriger am Montagabend auf der Fahrt von St. Veit nach Althofen. Im Gemeindegebiet von Mölbling kam er beim Überholen ins Schleudern. Der Wagen schlitterte über das Bankett, stürzte über eine Böschung und überschlug sich. Die Beifahrerin (31) erlitt Verletzungen wurde von der Rettung in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.