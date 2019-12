Salzburger Shootingstar greift nach Orange Bowl

Heute startet mit der Orange Bowl in Plantation (US) eines der prestigeträchtigsten Nachwuchsturniere der Welt. Die Siegerliste liest sich wie das Who-is-who des Tennissports: Federer (Sz), Roddick (US) und Thiem konnte in Florida ebenso triumphieren wie Anna Kournikova (Rus). Vorjahressiegerin Cori Gauff (US) feierte vor zwei Monaten beim Turnier in Linz ihren ersten Sieg auf der WTA-Tour. Große Fußstapfen also, in die ab heute mit Lukas Neumayer auch ein erst 17-Jähriger Radstädter treten könnte. „Um für die Weltrangliste zu punkten, muss ich mindestens bis ins Viertelfinale kommen“, erklärt Neumayer. „Das ist das vorrangige Ziel. Wenn das gelingt, ist ohnehin alles möglich.“