Nordkorea meldet Test auf Raketen-Startgelände

Mitten in den festgefahrenen Denuklearisierungsgesprächen mit den USA hat Nordkorea am Sonntag auf seinem Satellitenbahnhof Sohae einen „sehr wichtigen“ Test vorgenommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mitteilte, war es ein „erfolgreicher Test von großer Bedeutung“. Es wurde allerdings nicht angegeben, was getestet wurde.