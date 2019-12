Handke-Nobelpreis: Kosovo boykottiert Verleihung

Aus Protest gegen die Vergabe des Literaturnobelpreises an den Kärntner Schriftsteller Peter Handke will der Kosovo die Verleihungszeremonie am Dienstag boykottieren. Das Außenministerium des landes teilte am Samstag via Facebook mit, dass seine Botschafterin in Schweden, Shkendije Geci Sherifi, nicht an der Zeremonie im Stockholmer Konzerthaus teilnehmen werde.