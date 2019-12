Streik obsolet? Grünes Licht für Verkaufsgespräche

Weiterhin unklar ist die Lage rund um das Kühlkompressoren-Werk in Fürstenfeld: Der aktuelle Eigentümer Secop möchte die Produktion ins Ausland verlagern, der alte Eigentümer Nidec ist an einer Rückkehr interessiert. Die Gewerkschaft droht, weil nichts weitergeht, mit Streiks. Nun gibt es grünes Licht von der EU-Kommission, die Gespräche zwischen Secop und Nidec werden am Sonntag starten.