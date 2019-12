New Yorker jagt Freundin mit Antrag Schrecken ein

So mancher Frau sind bereits die Tränen über die Wangen gelaufen, als sie einen Heiratsantrag bekommen hat. Einer Frau aus New York ist das auch passiert - allerdings empfand sie in diesem Moment eher Todesangst als Rührung. Ihr Freund inszenierte einen Überfall auf einen Supermarkt, bevor er sie fragte, ob sie seine Frau werden möchte. Diese stimmte - wie Espenlaub zitternd - zu.