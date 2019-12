Café sperrt Kinderwägen und Rollstuhlfahrer aus

Die Betreiber des Cafés „Natürlicher Lebensraum“, welches von Besuchern in sozialen Netzwerken für seine Torten und Kuchen sowie den Sonntagsbrunch gelobt wird, rechtfertigen sich nun. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagten sie, es habe „Probleme“ gegeben. Denn Kinderwagen hätten in dem sehr kleinen Café immer mehr überhandgenommen und wiederholt Schäden, etwa an Wänden, hinterlassen.