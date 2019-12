Klimaziele: Die halben USA sind noch dabei

„Viele Worte, keine Taten“: Papst schickte Mahnung

Der Applaus hallte noch am Mittwoch nach, bis sich Papst Franziskus in einer mahnenden Botschaft an die Konferenz meldete: „Viele Worte haben zu keinen konkreten Taten geführt. Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob es den politischen Willen gibt, um mit Ehrlichkeit, Verantwortung und Mut mehr Personal, Finanzen und Technologie zur Verfügung zu stellen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu mindern.“ Selten hat sich die Kirche zur Wahrung der Schöpfung so deutlich in die Weltpolitik eingemischt.