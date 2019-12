Nach Busunglück: Großes Danke an Steirer-Helden!

Es ist eigentlich der schlimmste Fall, der eintreten kann. „Das Szenario, das du immer übst“, erinnert sich Rettungssanitäter Philipp Forstner noch gut an den Moment, als die Alarmmeldung „Busunfall“ hereinkam. „Zuerst wollte es keiner glauben“, ergänzt Notfallsanitäter Christian Sotlar. „Du reagierst einfach, stehst auf, ziehst dich an und fährst los“, schildert Rettungssanitäter Thomas Kaserer. Keiner der 26 Rotkreuz-Einsatzkräfte hatte eine Ahnung, was sie am Unfallort erwarten wird.