Brand in Hallstatt: „Die Verunsicherung war groß“

„Die Ermittlungen gehen nach wie vor in alle Richtungen. Zurzeit wird aber nicht von einer absichtlichen Brandstiftung ausgegangen“, so Polizeisprecher Michael Babl. Bei dieser Nachricht fiel vor allem dem Hallstätter Bürgermeister Alexander Scheutz ein riesengroßer Stein vom Herzen: „Die Verunsicherung im Ort war bereits sehr groß. So eine Brandstiftung kann man eigentlich gar keinem zutrauen.“ Die Tatsache, dass sich das Feuer so schnell ausbreitete, verunsicherte die Bewohner. „Das wär das Schlimmste gewesen, eine furchtbare Tragödie für den Ort“, so Scheutz.