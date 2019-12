Türen der Hochschule Stams stehen offen

Nachwuchs ist auch gefragt. Gerade im Tiroler Unterland und in Osttirol gebe es bereits jetzt einen gewissen Mangel an Volksschullehrern, heißt es aus der Bildungsdirektion. Also ein Zukunftsberuf? Davon können sich Interessierte am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr im Rahmen des Tages der offenen Türe in Stams ein direktes Bild machen.