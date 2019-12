Sparkurs: UniCredit streicht weitere 8000 Stellen

Vermutlich keine weiter Reduktion von Filialen

Derzeit hat die Bank Austria 5300 Beschäftigte, dazu kommen noch geschätzte 1500 Mitarbeiter, die in ausgelagerten Töchtern, die der UniCredit direkt gehören, tätig sind. Sie sitzen übrigens auch am neuen Bank-Austria-Campus (Bild unten) in Wien, allerdings in einem eigenen Gebäude. Die Zahl der Filialen in Österreich wurde bereits auf 122 reduziert, da sind wohl keine großen Schnitte geplant.