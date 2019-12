Superfood in der Winterzeit

Nüsse gehören zur Winterküche wie Paradeiser zum Sommer und Schwammerln zum Herbst. Jedes Jahr im November und erst recht im Advent tauchen sie wieder in großer Zahl und ebenso großer Vielfalt auf unserem Speisezettel auf. Nüsse sind bei den meisten Keksen eine unverzichtbare Zutat, sie finden sich bei traditionellen Süßspeisen wie Nusskipferln, Nussstrudeln und Nusstorten. Sie werden gerne roh geknabbert - in dieser Form passen sie auch gut zu einer Tasse Punsch oder einem Glas Wein. Nicht zuletzt machen sie auch in pikanten Speisen gute Figur, peppen Ragouts oder asiatische Wok-Gerichte ebenso auf wie winterliche Salate.