Frau in Indien vergewaltigt, getötet und verbrannt

Kein Einzelfall

In Indien hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder gegeben, die auch international Bestürzung auslösten. 2012 war eine Studentin in einem Bus in Neu-Delhi während der Fahrt von mehreren Männern vergewaltigt und so schwer verletzt worden, dass sie starb. Der Fall hatte in dem Land zu großer Empörung und schärferen Gesetzen geführt.