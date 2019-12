Dackel(l)blick? 99ers hoffen auf ein Déjà-vu

Eishockey im Blut

Was auch an den Eishockey-Genen liegt: Dackell-Papa Andreas war ein Star in Schweden, NHL-Crack und Olympiasieger. „Oliver ist von klein auf in dieser Eishockeywelt aufgewachsen. Dem schlottern keine Sekunde die Knie.“ Auch nicht gegen Salzburg. Also: Mit dem Dackel(l)blick zum Sieg? Ein starker Goalie wäre jedenfalls ein Vorteil. Denn auch heute fehlen Nihlstorp, Hamilton, Grafenthin und Pauschenwein. Weihager ist zudem fraglich. Der Verletzungsteufel zieht weiter nicht ab. Auch deshalb fix: Die 99ers halten Ausschau nach Null-Punkt-Spielern. Der Kader soll breiter werden.