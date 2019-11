Aggressiver Stier löste Wirbel im Ötztal aus

In Wald gelaufen

Da das Tier in weiterer Folge in ein angrenzendes Waldstück oberhalb der Ötztaler Bundesstraße rannte, musste die Straße durch Beamte der Polizei Sölden für die Dauer des Einsatzes aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen gesperrt werden. Nachdem das Tier unkontrolliert auf die Bundesstraße gerannt war, konnte es dort durch einen gezielten Schuss des örtlich zuständigen Jägers erlegt werden. Beim Einsatz wurden keine Personen verletzt.